السعودية.. الصندوق العقاري أقرض 21 مليار ريال في 9 أشهر

بلغت قيمة القروض التي صرفها "صندوق التنمية العقارية" في السعودية منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي 21.3 مليار ريال، فيما وصلت قيمة ما تم تسديده من القروض إلى 2.5 مليار ريال.

وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغت نسبة ما تم سداده من قروض "صندوق التنمية العقارية" 49.5% من إجمالي ما تم إقراضه خلال 28 عاماً وتسعة أشهر منذ العام 1987 إلى نهاية سبتمبر 2015.

من جهة أخرى، بلغت قيمة القروض القائمة للصندوق 145.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015، مقارنة بـ 124.69 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق له، بنمو بلغ 17% أي ما يعادل 21.22 مليار ريال، ومقارنة بـ 141.46 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2015 بنمو 3% أي نحو 4.46 مليار ريال.

وشكلت القروض القائمة لـ"صندوق التنمية العقارية" أعلى نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية كافة، بنهاية الربع الثالث من 2015، حيث مثلت نحو 42.3%. في حين بلغ حجم القروض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، 344.6 مليار ريال، حيث لم تتأثر تمويلات هذه المؤسسات بما يشهده العالم من تزحزح في الأوضاع الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك مقارنة بنحو 301.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2014، مسجلة نموا نسبته 14% ويعادل 43.5 مليار ريال.

وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية إلى خمسة صناديق، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، البنك السعودي للتسليف والادخار.