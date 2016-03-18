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المركزي الأوروبي يتوقع بقاء الفائدة عند مستواها المنخفض

المصدر: بروكسل - رويترز
مقر البنك المركزي الأوروبي
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قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة أو أن تنخفض أكثر من مستواها الحالي لفترة طويلة.

وكان دراغي يتحدث أمس الخميس، بعدما أطلع زعماء الاتحاد على التوقعات الاقتصادية في قمة ببروكسل.

وقال للصحافيين: "مجلس المحافظين يتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل... لفترة ممتدة من الوقت وبعد انتهاء برنامجنا لشراء الأصول بفترة طويلة".

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