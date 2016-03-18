337 مليار ريال قروض استهلاكية بالسعودية في عام واحد

ارتفعت التسهيلات التي قدمتها المصارف التجارية في السعودية لعملائها ضمن برامج التمويل التجارية والقروض الاستهلاكية لحاجات شخصية طويلة، ومتوسطة، وقصيرة الأجل إلى 337.2 مليار ريال خلال العام 2015، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض 1.2%.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، سجلت القروض قصيرة الأجل الممنوحة في العام الماضي ارتفاعا بلغ في مجمله 91.5 مليار ريال، مقابل 84.5 مليار ريال في 2014. وصعدت القروض متوسطة الأجل في العام ذاته لتصل إلى 84.5 مليار ريال بزيادة عن 2014 بلغت 15 مليار ريال.

وتراجعت القروض طويلة الأجل التي قدمتها المصارف السعودية والأجنبية العاملة بالسعودية في العام الماضي، لتصل إلى 142.5 مليار ريال، مقابل 149.7 مليار ريال حصل عليها المقترضون في 2014.

ووفقاً لتقارير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت القروض العقارية التي صرفت للشركات والأفراد 186.4 مليار ريال، وكانت نسبة حصيلة الشركات 84.2 مليار ريال، أما نسبة الأفراد فسجلت 102 مليار ريال، بارتفاع عن 2014 بفارق 88 مليار ريال.