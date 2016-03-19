الأهلي التجاري: 46% نمو دخل المصرفية الخاصة

فاز البنك الأهلي التجاري في السعودية، بجائزة يوروموني كأفضل بنك يقدم مصرفية خاصة في المملكة لعام 2015 وذلك للمرة التاسعة، وقد شملت الجائزة جميع الخدمات المقدمة بمجال المصرفية الخاصة.

وأشار رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك حامد فايز إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس حرصنا على أن نكون أفضل البنوك في مجال إدارة المصرفية الخاصة على المستوى الإقليمي، وذلك بتقديمنا منتجات مصرفية شاملة ومتنوعة وخدمات استشارية تدعمها خطط مالية دقيقة، بالإضافة إلى تقديم حلول متطورة للمنتجات الاستثمارية وتسهيلات ائتمانية مقابل هذه الاستثمارات.

وأضاف قد شهدت المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً، حيث نما إجمالي دخل المصرفية الخاصة بالبنك بنسبة 46%.

وأوضح أن نمو أعمال المصرفية الخاصة يتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي يتبناها البنك، وقال إن هذه الجائزة تؤكد جودة خدماتنا وتنوع منتجاتنا في المصرفية الخاصة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي نكرسها لتعزيز نمو ثروات عملائنا وتقديم تجربة مصرفية متميزة من خلال مجموعة من الحلول المصرفية المبتكرة.

ولفت رئيس المجموعة المصرفية للأفراد إلى أن هذا الإنجاز يعود في المقام الأول إلى حرص البنك على تقديم أفضل المستويات الممكنة لخدمة عملائه من خلال مديري علاقة أكفاء، مختتماً حديثه بالقول إن هذا الفوز يُعزِّز المكانة الريادية التي يشغلها البنك الأهلي وتسهم في نيل المزيد من ثقة العملاء في سوق تحتدم فيها المنافسة على خدمة العملاء.

وأعرب رئيس إدارة المصرفية الخاصة، فيصل باعقيل عن فخره بحصول البنك على هذه الجائزة المرموقة، مشيراً إلى أن المصرفية الخاصة في البنك الأهلي نجحت في زيادة الحسابات الجارية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة وباقة من المنتجات المتنوعة بمستويات عالية، بالإضافة إلى خدمات استشارية من خلال فريق من موظفيه ذوي الخبرات والكفاءات العالية الذين يسعون باستمرار إلى تلبية احتياجات العملاء الشخصية وتحقيق أهدافهم المالية، وذلك انطلاقاً من رؤيته بأن يكون البنك الأفضل في خدمة العملاء.