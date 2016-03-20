شركة إعادة تمويل عقاري في السعودية بـ5 مليارات ريال

تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري، برأس مال 5 مليارات ريال، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51%.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية سيخصص 30% من رأس مال الشركة لشركات التمويل العقاري على أن تمضي الشركة الراغبة في رأس المال 5 سنوات من العمل، ويمكن طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة العمل في نهاية العام الجاري.

ويأتي إطلاق الشركة بعد أن دخلت شركات التمويل العقاري مرحلة جديدة من خلال قرار مؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

وتدعم شركة إعادة التمويل توفير السيولة لشركات التمويل العقاري، خاصة أن تلك الشركات أصبحت - وفقاً لتصريح محافظ مؤسسة النقد العربي د. فهد بن عبدالله المبارك - أقدر على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل، خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.

ومن شأن تأسيس شركة إعادة التمويل أن تعزز من تنافسية شركات التمويل العقاري من خلال خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق الإسكاني، وبالتالي خفض نسبة الفائدة على المنتجات التمويلية.