المركزي الصيني: تباطؤ وتيرة خروج رؤوس الأموال

قال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني اليوم الأحد إن أحدث بيانات أظهرت تراجعا كبيرا لخروج رؤوس الأموال من الصين مع انحسار المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأضاف أن جزءا من أموال المضاربة قصيرة الأجل ربما يخرج من الصين على عكس الحال في السنوات القليلة الماضية حين شهدت الصين تدفقات كبيرة لرأس المال.



لكنه أضاف أن خروج مثل هذه الأموال لا يبعث على القلق.