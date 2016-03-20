بنك "يو بي آي بنكا – UBI Banca" يفتتح مكتبه في دبي

افتتح بنك "يو بي آي بنكا"، مكتبا تمثيليا جديداً في دبي بمهمة رسمية بقيادة أنديرا مولتراسيو رئيسة هيئة الرقابة، حيث يمثل المكتب الذي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ذلك الموجود في الولايات المتحدة، نيويورك، والمغرب الدار البيضاء، ثالث افتتاح رسمي للمجموعة في الأشهر الستة الماضية، مما يؤكد على أهمية الاستراتيجية التي يضعها بنك يو بي آي بنكا ليكون له تواجد دولي لتقديم الدعم لعملائه من الشركات.

وقالت أنديرا مولتراسيو رئيسة هيئة الرقابة في بنك يو بي آي بنكا "كممثلين عن ثاني أكبر اقتصاد للتصنيع في أوروبا، فإننا نرحب بالاهتمام الذي أبدته دولة مثل الإمارات العربية المتحدة التي تشارك في عدد من المشاريع الكبرى، والقادرة على الاستفادة من المساهمات التي يطرحها الاقتصاد الدولي". "لدى المجموعة جذور ممتدة في بعض المجالات الاقتصادية الأكثر ديناميكية في إيطاليا وهي تعمل كشريك في النمو الدولي للشركات التي تشكل العمود الفقري لمجال التصنيع في تلك المناطق".

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال زيارة قامت بها البعثة هذا الأحد بحضور ليبىوريو ستيلينو، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة حكومية تعمل تحت مجلس دبي الذي والمسؤولة عن إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه في إمارة دبي.

وتمثل هذه الاتفاقية التعاون المستقبلي بين مجموعة يو بي آي بنكا وسوبر الاتحاد إسكو لخدمات الطاقة، والتي تديرها الهيئة بنسبة 100%. وتعد مذكرة التفاهم هذه اتفاق يهدف إلى إطلاع الشركات الايطالية على الفرص داخل المنطقة وإشراكهم في تقديم المناقصات على العقود، بينما تقوم بتوريد التكنولوجيا لبرنامج إعادة التهيئة، المرتبط ببرنامج استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لعام 2050 . تنطوي المراحل الأولى من برنامج إعادة التهيئة، الذي ينتهي بحلول نهاية عام 2018 ، على استثمار 500 مليون دولار على الأقل في مجال توفير الطاقة لمرافق الخدمة العامة الطرق ومكاتب البريد والمناطق الحرة والمساجد، والأمن العام.

يوجد حاليا ما يقارب الـ 600 شركة إيطالية نشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمقارنة مع 200 منذ خمس سنوات مضت، مما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة السوق الرئيسية للصادرات الإيطالية إلى العالم العربي. وفي سنة 2014 بلغت واردات دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت لحوالي 185$ مليار دولار وهو ما نسبته حوالي 30% من السلع المصنعة المستوردة من قطاعات "صنع في إيطاليا" الرائدة، وهي: الذهب والمجوهرات والأزياء والملابس والأثاث والسلع المنزلية والآلات الصناعية والمنتجات الميكانيكية ومواد البناء والكهربائية والمعدات الإلكترونية والمواد الغذائية. وتتزايد المصالح الاقتصادية في المنطقة بشكل إضافي إذا ما أخذنا في عين الاعتبار خطط تطوير البنى التحتية في الدولة من قبل حكومة الإمارة، في ضوء الفعاليات الكبيرة المخطط لها مثل معرض اكسبو 2020.

يشار إلى أن يو بي آي بنكا هي ثالث أكبر مجموعة تجارية مصرفية في إيطاليا من حيث القيمة السوقية الأسهم، مع حصة في السوق تبلغ أكثر من 5%، و1560 فرعا يتوزع في المقام الأول في المناطق الأغنى في البلاد، وأكثر من 17500 موظف. يو بي آي بنكا هي مجموعة مصرفية مدرجة في بورصة ميلانو وفي مؤشر FTSE / MIB . ومنذ العام 2014 كانت مجموعة يو بي آي بنكا واحدة من البنوك الأوروبية الكبرى الخاضعة لإشراف واحد من قبل البنك المركزي الأوروبي.