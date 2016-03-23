كريدي سويس يكثف خفض التكاليف لمواجهة شلل الأسواق

أعلن بنك كريدي سويس، ثاني أكبر البنوك السويسرية، اليوم الأربعاء، عن تكثيف إجراءات خفض في التكاليف بإنهاء 2000 وظيفة في أعماله بالأسواق الدولية من أجل تحسين القدرة على مواجهة الظروف الصعبة في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك تيجان تيام في بيان "اليوم نعلن زيادة الخفض المستهدف في التكاليف بحلول عام 2018 من 3.5 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 3.59 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 4.3 مليار فرنك سويسري ما يدفع قاعدة تكاليف التشغيل المطلقة لدينا إلى أدنى من 18 مليار فرنك بحلول عام 2018. وبالنسبة للعام الحالي نسعى لتحقيق خفض في التكاليف بقيمة 1.7 مليار فرنك."

وقال البنك الذي يتخذ من زوريخ مقرا له في فبراير، إنه سرع وتيرة خفض التكاليف لتحقيق إجمالي 1.2 مليار فرنك من الحصيلة المستهدفة وهي 3.5 مليار فرنك بحلول 2018. ويشمل هذا الاستغناء عن 4000 موظف. وترفع أحدث خطوات للبنك إجمالي الوظائف الملغاة إلى 6000.