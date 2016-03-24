مصر.. قرار مفاجئ بتحديد خدمة مديري البنوك التنفيذيين

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن قرار تحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة عند 9 سنوات، سواء متصلة أو منفصلة.

وقال بيان المركزي إن القرار جاء لإعداد صف ثان من الشباب وضخ دماء جديدة في المؤسسات.

وأضاف المركزي أنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة 9 سنوات، يستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.

ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص.

وبحسب معلومات قناة "العربية" فإن هذا القرار سيطال هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي منذ 2002، وأيضا إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران، بجانب علي أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطني.