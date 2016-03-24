مضاعفة رأسمال "السعودي الهولندي" لـ11.4 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية في السعودية على طلب "البنك السعودي الهولندي" بمضاعفة رأسماله من 5.7 مليار ريال إلى 11.4 مليار ريال.

وستكون الزيادة عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 1.7 مليار ريال من "الأرباح المبقاة"، إضافة إلى 4 مليارات ريال من "الاحتياطي النظامي".

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن يستكمل البنك الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.