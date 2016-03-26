بنك الهند المركزي: 356 مليار دولار احتياطيات أجنبية

قال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) إن احتياطياته الأجنبية ارتفعت إلى 355.95 مليار دولار بحلول 18 مارس/آذار من 353.41 مليار دولار قبل أسبوع بحسب رويترز.

وأضاف البنك في نشرته الإحصائية الأسبوعية أن احتياطياته من العملات الأجنبية زادت إلى 332.50 مليار دولار من 329.99 مليار دولار في حين استقرت قيمة احتياطياته من الذهب عند 19.33 مليار دولار.

وقال البنك إن احتياطياته من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد ارتفعت إلى 1.49 مليار دولار من 1.48 مليار دولار.

وأضاف ان مركز شريحة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي زاد إلى 2.62 مليار دولار من 2.59 مليار دولار.

وقال البنك ان الاحتياطيات المقومة بالدولار الأمريكي أخذت في الاعتبار تأثير ارتفاع أو انخفاض عملات رئيسية تضمها سلة الاحتياطيات مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.