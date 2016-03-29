عطاء جديد للمركزي المصري بـ120 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري، إنه سيطرح 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات، وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها، لكنه اقتصرها في وقت سابق من هذا الشهر على عطاء واحد أسبوعيا كل ثلاثاء.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة، منذ انتفاضة 2011، والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي، وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.