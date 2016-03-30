الأهلي" يفوز بجائزة تميز الحوالات من "جي بي مورغان"

حصل البنك الأهلي في السعودية مؤخراً على جائزة النُّخبة لتميّز الجودة من مصرف جي. بي. مورغن شيس "JP Morgan Chase" لعام 2015، والتي تتفرع إلى فئتيMT103 & MT202 وبمعدل استثنائي للمعالجة المباشرة بنسبة 99.51% و 98.83% على التوالي.

وتأتي هذه الجائزة بحسب بيان صحافي صدر عن "الأهلي" نتيجةً لنجاح البنك في الحفاظ على المستوى المميّز للخدمات والعمليات التي قدّمها على مدار العام في مجال الحوالات الدولية بالدولار الأمريكي، والتي تعكس التزام منسوبي الأهلي بأعلى المعايير الدولية رفيعة الجودة.

وتسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي الذي ثمّن هذا التكريم مؤكّداً على استمرارية التزام البنك بتقديم أعلى معايير الجودة في جميع الخدمات المالية التي يُقدّمها. وقال: "نحن فخورون بتحقيقنا أفضل النسب في العمليات المباشرة (STP) لتحويل الأموال، وأن ما حققناه دليل على العمل الجاد والتفاني الذي بذله كافة أفراد فريق العمل كلاً في مجاله لتحقيق أفضل النتائج وتقديم الحلول لتلبية احتياجات العملاء المالية."

جدارة الأهلي

من جانبهم، أكّد القائمين على جائزة جي. بي. مورغان أن البنك الأهلي استحق وعن جدارة الفوز بهذه الجائزة بعد تحقيقه نسباً عالية في العمليات المباشرة (STP) لتحويل الأموال، الأمر الذي قاد البنك للحصول على جائزة النُّخبة لجودة العمليات في كلتا الفئتين.

بدوره أشار خالد آل غالب نائب أول للرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي إلى أن هذا الإنجاز الجديد يؤكد تميز البنك في مجال الحوالات الدولية وأن اختيار "الأهلي" للفوز بهذه الجائزة مؤشّر ذي دلالة على المستوى المهني الرفيع الذي حققه البنك في هذا المجال. لافتاً إلى أن البنك الأهلي يُعدّ لاعباً رئيسياً في تطوير الصناعة المصرفية من خلال استمراره في تقديم الخدمات المالية المبتكرة والمبادرة في طرح الحلول اللازمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة.

وحول هذه الجائزة، استعرض فهد موسى رئيس دائرة المؤسسات المالية في المجموعة المصرفية للشركات، التزام البنك الأهلي بأعلى المعايير المعتمدة دولياً في شفافية عمليات الحوالات الدولية، مع الالتزام بالمعايير الرقابية المحلية والدولية التي يتبناها البنك، والتي أصبحت تُكرِّس السُّمعة المتميزة التي يحظى بها البنك لدى المتخصصين في القطاعات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وذكر أن الجائزة تعكس التميّز في العمل الجماعي والخبرات والكفاءات الوطنية التي يزخر بها البنك لإدارة عمليات الحوالات بهذا الحجم والدقة. الجدير بالذكر أن جي. بي. مورغن شيس "JP Morgan Chase" تقدم جوائزها لأكثر المؤسسات المالية والبنكية تميّزًا في تطبيق نظام الدفعSWIFT وتضم قائمة الفائزين بها منذ عام 1997 مجموعة من أشهر وأفضل عملاء مقاصة الدولار الأميركي.