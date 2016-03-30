زيادة بـ6.5 % لرأسمال بنك الكويت الوطني

وافق مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، على زيادة رأسمال البنك بنسبة 6.5%، وذلك بإصدار 343.96 مليون سهم جديد بقيمة 400 فلس للسهم الواحد. وتمثل القيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 300 فلس للسهم الواحد.

وبعد هذه الزيادة سيبلغ رأسمال بنك الكويت الوطني المصدر والمدفوع نحو563.57 مليون دينار كويتي موزعاً على 5,635.66 سهم.

ويخضع قرار مجلس الإدارة لموافقات وتعليمات الجهات الرقابية المختصة. هذا ووفقاً لقرارات سوق الكويت للأوراق المالية، فإن حق الاكتتاب في زيادة رأس المال سيكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة المساهمة في اليوم السابق لموعد استدعاء هذه الزيادة. وقد كان بنك الكويت الوطني قد حصل على موافقة الجهات الرقابية وجمعيته العامة لزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصل إلى 600 مليون دينار كويتي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنك الكويت الوطني على أن يكون في طليعة البنوك المحلية في تدعيم رأسماله وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل3)، والاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية، وذلك انطلاقاً من أهمية البنك النظامية وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت إلى جانب الدور الرئيسي الذي يلعبه في تمويل المشاريع الكبرى.

والجدير ذكره أنه خلال العام 2015، أتم بنك الكويت الوطني إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وسندات دين مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار كويتي. بهدف تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل3(، ليبلغ 16.8% في نهاية ديسمبر 2015، ومتجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.