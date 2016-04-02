أبوظبي: تراجع نسبة المقترضين الإماراتيين 20 %

كشف تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن نسبة المقترضين من أرباب الأسر الإماراتية بإمارة أبوظبي شهدت تراجعاً خلال عام 2015، للعام الثاني على التوالي، لتبلغ، في المتوسط، نحو 19.9% وذلك من نحو 24% في عام 2014.

جاء ذلك ضمن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة الصادر عن إدارة الدراسات بالدائرة للعام 2015، ضمن المؤشرات التنموية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي استناداً الى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء-أبوظبي بحسب صحيفة البيان.

وقال خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن انخفاض نسبة أرباب الأسر المواطنة الحاصلين على قروض شخصية يعكس استمرار التحولات الإيجابية في السلوك الاقتراضي للمواطنين في مجال القروض الشخصية.

وأشار الى ان ذلك يعد نتيجةً للعديد من المبادرات الرامية إلى تنمية وعي المواطنين ومساعدتهم على ترشيد استخدامهم للقروض الشخصية الاستهلاكية والتي تأتي في مقدمتها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بصندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين.

وافادت نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة بانه من حيث الأهداف التي قام أرباب الأسر المواطنة بالاقتراض من أجلها خلال عام 2015 جاء شراء السيارة في مقدمتها حيث أفاد بذلك نحو 46.8% من المقترضين بالعينة فيما عبر نحو 34.8% من المبحوثين بأن حصولهم على القروض جاء من أجل شراء منزل للأسرة كما أشار بعض المستجيبين بنسب متقاربة بأن اقتراضهم كان لأسباب أخرى شملت السفر و الزواج والاستثمار وغيرها.