"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف 5 بنوك سعودية

قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف لـ5 بنوك سعودية، هي الأهلي" و"الرياض" و"الراجحي" و"السعودي البريطاني" و"سامبا"، مفسرة ذلك بارتفاع المخاطر الاقتصادية ومخاطر الائتمان للقطاع المصرفي السعودي.

وقالت الوكالة إن عدم تنوع قطاعات الأعمال في الاقتصاد السعودي، وقلة عدد الشركات كبيرة الحجم، سيرفع من درجة تعرض القطاع المصرفي لمخاطر انخفاض الربحية وخسائر الائتمان وتعثر القروض.

من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن عوامل المخاطر على القطاع المصرفي ستكون قيد السيطرة نتيجة قوة الرقابة التنظيمية، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات التي تجنبها البنوك للقروض المتعثرة وقوة رؤوس الأموال.