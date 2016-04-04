مصرف سوسيتيه جنرال يتجه نحو إلغاء 128 وظيفة

ذكر الاتحاد العام للعمل في فرنسا في بيان أن مصرف سوسيتيه جنرال الفرنسي يخطط لإلغاء 128 وظيفة من القسم المختص بالعمليات المصرفية العالمية وتقديم حلول للمستثمرين.



ولم يعطِ الاتحاد في بيانه الذي صدر يوم أمس الأحد أي إطار زمني لعملية إلغاء الوظائف، التي تأتي في إطار خطة لتخفيض الإنفاق أعلنها المصرف عام 2015.



ورفض متحدث باسم سوسيتيه جنرال التعليق على البيان.