المركزي القطري يبيع أذون خزانة بـ1.5 مليار ريال

قام المصرف المركزي القطري ببيع أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى هذه السنة، ما يدل على تراجع الضغط على السيولة في القطاع المصرفي.

وكان المركزي القطري قد ألغى جميع مزادات بيع الأذون هذه السنة، بعد أن عرضت البنوك معدلات فائدة مرتفعة، وذلك نتيجة ضعف السيولة وتراجع الودائع الحكومية بسبب انخفاض عائدات النفط والغاز.

وشهد مزاد اليوم طلبات بقيمة مليارين وخمسين مليون ريال، وبفائدة أقل من تلك التي عرضت في الأشهر السابقة من البنوك، حيث تم بيع سندات خزينة لأجل ثلاثة أشهر بفائدة 1.3% مقارنة مع 1.5% في المزاد السابق في ديسمبر الماضي، كما تم بيع سندات لأجل ستة أشهر بفائدة 1.3% مقارنة مع 1.8% في الإصدار الماضي. أما سندات التسعة أشهر، فتم بيعها بمعدل فائدة 1.4% مقارنة مع 2% في المزاد الأخير.