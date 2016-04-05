واشنطن ترفض السماح لطهران باستخدام نظامها المالي

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تنوي السماح لإيران باستخدام النظام المالي الأميركي.



وقال المتحدث مارك تونر للصحافيين، أمس الاثنين، بحسب ما نقلته "رويترز": "لا تخطط الإدارة ولا تنوي السماح لإيران باستخدام النظام المالي الأميركي".



وكان أوباما قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة "لا تدرس السماح باستخدام نظامها المالي في المعاملات الدولارية مع إيران"، وإن بوسع الشركات الأجنبية العمل من خلال البنوك الأوروبية.