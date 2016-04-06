التسليف والادخار: إيقاف قرض الترميم "مؤقت"

أكد البنك السعودي للتسليف والادخار أن العمل يجري في الوقت الحالي على الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تسهيل وتسريع الاستفسارات المتعلقة بالصكوك والمستندات الثبوتية.

ونفى المتحدث الرسمي للبنك، عبدالعزيز الناصر، في تصريح له اليوم، صحة ما تم تداوله مؤخراً بشأن إيقاف الإقراض لبرنامج الترميم للمهجورات والأرامل والمطلقات بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الإيقاف "مؤقت" بهدف الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من باب تسهيل وتسريع الاستفسارات المتعلقة بالصكوك والمستندات الثبوتية للقروض الاجتماعية، مفيداً بأنه سيعاد فتح باب التقديم خلال شهر أبريل الجاري.

وأفاد الناصر بأن التوجه الجديد للبنك سيكون ذا هوية اجتماعية مختلفة، وذلك بدعمه للمشاريع التنموية والسعي لتحقيق استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين لبرامج وخدمات البنك، منوهاً بأن البنك يتيح أمام من يرغب بالحصول على تمويل لدعمه في المشاريع الصغيرة والناشئة والمشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة، وأضاف مؤخراً نشاط قطاع الاتصالات عبر موقعه الإلكتروني.