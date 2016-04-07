الأهلي المصري الأول إفريقياً في إدارة القروض المشتركة

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرغ العالمية عن البنوك خلال الربع الأول من عام 2016 عن احتلال البنك الأهلي المصري للمركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل.

كما أظهر التقييم أيضا حصول البنك على المركز الاول في مجال القروض المشتركة في قارة إفريقيا بحصة سوقية قدرها 23% مقارنة بنحو 9.8% عن نفس الفترة من عام 2015 والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة سوقية قدرها 7%، مقارنة بنحو 4% عن نفس الفترة لعام 2015.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، محمود منتصر، إن مصرفه دأب على مواصلة مسيرة نجاحه في إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة في ترتيب مثل هذا النوع من القروض وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفيه عالية.

وأوضح أن البنك الأهلي يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في اطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة في السوق المصرية والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الطاقة بكافة انواعها، مواد البناء، المقاولات، الاغذية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات والتي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفر المزيد من فرص العمل وتدفع عجلة التنمية.