الفيدرالي الأميركي يظهر حذراً متزايداً بشأن رفع الفائدة

ظهرت كلمة "الحذر" أكثر من مرة في محضر الاجتماع السابق للفيدرالي الذي نشر أمس الأربعاء، فعلى الرغم من مناقشة الأعضاء إمكانية رفع الفائدة في اجتماع أبريل الحالي، إلا أن معظمهم فضل التريث في الإقدام على هذه الخطوة، بحجة أن التطورات الاقتصادية العالمية مازالت تشكل تحديات ومخاطر للاقتصاد الأميركي.

لكن، اللافت في المحضر وللمرة الثانية على التوالي أن الأعضاء لمحوا إلى أن عدد مرات رفع الفائدة في 2016، سيكون مرتين فقط، وهو ما يشكل تراجعا عن تصريحاتهم في اجتماع ديسمبر، الذي أشاروا فيه إلى إمكانية رفعها أربع مرات هذا العام.

يذكر أن الاجتماع المقبل للفيدرالي سيعقد في 26 من أبريل، أما الاجتماع الذي يليه فسيكون في 14 من يونيو.