تقرير: تدني أسعار النفط يضع البنوك الخليجية أمام تحديات

أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية Boston Consulting Group إلى أن البنوك الخليجية تواجه تحديّات متزايدة نتيجة تدني أسعار النفط.

وتوقعت المجموعة أن ترتفع مخصصات القروض المتعثرة بمعدّل 3% هذا العام، بعد أن زادت بنسبة 0.6% العام الماضي، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بين عامي 2010 و2014.

وأعلن المدير الإداري لمجموعة بوسطن الاستشارية أن البنوك حذرة من تأثيرات أسعار النفط المتدنيّة على الاقتصاد، خاصة أنها تعاني من انحسار السيولة لديها، الأمر الذي يدفع البنوك إلى تطوير نظم المعاملات المصرفية لجذب أموال الشركات.

وأظهرت بيانات "بلومبرغ" خسارة القطاع المصرفي الإماراتي 56 مليار درهم من الودائع الحكومية خلال سنة حتى سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت الإيداعات المصرفية في السعودية بنسبة 1.9% العام الماضي، وهذه أبطأ وتيرة لها منذ أكثر من 20 سنة.