الأهلي السعودي يوزع 1.5 مليار ريال أرباحاً فصلية

أقرت الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي توزيع صافي أرباح مرحلية عن النصف الأول لعام 2015 والتي أقرها مجلس الإدارة بواقع 80 هللة للسهم الواحد وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20-05-2003.

ووافقت الجمعية على توصية مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2015 بإجمالي مبلغ 1.500.000.000 ريال و بواقع 75 هللة للسهم (بما يعادل 7.5%) من القيمة الأسمية للسهم، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2015م بواقع (1.55) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15.5% من قيمة رأس المال. علما بأن أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الثلاثاء 05 أبريل 2016، و سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الاستثمارية ابتداء من يوم الأربعاء 20 أبريل 2016.

جاء ذلك عقب اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لعام 2016 يوم الثلاثاء الماضي بجدة برئاسة منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس الإدارة الذي أكد أن العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي التجاري سائر في الطريق الصحيح، سواء من حيثُ النموِّ الكمي أو النوعي أو القطاعي، وقد حقق تقدماً كبيراً هذا العام وسيستمر بالتطور سنة بعد أخرى، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الشرعية في تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا الأمرُ يجري قياسُه ومراقبتُه باستمرار للتأكد من فعالية معطيات النمو ومن الالتزام بالموجهات الاستراتيجية التي تبناها البنك، وهي: الالتزام بالضوابط الشرعية والتدرَج في التطبيق والالتزام الكامل بتطبيق أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقد أقرت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، والموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للبنك وعلى تقارير مراقبي الحسـابات كما هي في 31/12/2015 والموافقة على تعيين المحاسبين القانونيين، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجـلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المـالية المنتهية في 31/12/2015.