بنك إنجلترا يغرم وحدة مصرف قطر الإسلامي مليوني دولار

قال مصرف إنجلترا المركزي، اليوم الجمعة، إنه فرض غرامة على الوحدة التابعة لمصرف قطر الإسلامي في البلاد (المصرف - المملكة المتحدة)، بسبب عدم إبلاغه البنك المركزي بموارده المالية في العامين 2011 و2012.



وقال بنك انجلترا في بيان إن "هيئة التنظيم التحوطية بالبنك فرضت غرامة قدرها 1.385 مليون جنيه إسترليني (1.95 مليون دولار)، بسبب عدم تقييم المصرف القطري لرأسماله كما كان مطلوبا منه بموجب متطلبات الهيئة التنظيمية".



وقال الرئيس التنفيذي للجنة أندرو بيلي: "مصرف قطر الإسلامي لم يحقق بعض أبسط المعايير التنظيمية بعدم تقييمه، وإعلانه عن موارده المالية لأكثر من عام".