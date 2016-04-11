ارتفاع 2.6% بأرباح الربع الأول لـ"السعودي الفرنسي"

أظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة للبنك السعودي الفرنسي حتى نهاية الربع الأول من 2016 ارتفاعا بنسبة 2.6% في الأرباح الصافية إلى 1.078 مليار ريال مقارنة مع 1.05 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وأرجع البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، أسباب ارتفاع صافي الدخل مقارنة بالربع المماثل من العام 2015 إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.58%، وذلك نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، والذي سجل نمواً بوتيرة أسرع من متوسط نمو محفظة القروض على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل.

وارتفع دخل صافي أتعاب الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات، في مقابل انخفاض الدخل من المتاجرة و دخل توزيعات الأرباح وكذلك خسائر استثمارات لغير أغراض المتاجرة.

وسجل إجمالي مصاريف العمليات ارتفاعا يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المصاريف المتعلقة بالرواتب، إلى جانب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، وكذلك في مخصص خسائر الائتمان في حين انخفض مخصص خسائر الاستثمارات.

وبالمقارنة مع الربع السابق والأخير من العام الماضي، فقد ارتفع صافي الدخل في الربع الأول 2016 بسبب الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.32% وذلك نتيجة ارتفاع صافي اتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل العمولات الخاصة في مقابل انخفاض في دخل المتاجرة.

وسجل إجمالي مصاريف العمليات انخفاضاً يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف المتعلقة بالرواتب، إضافة لانخفاض مخصصات خسائر الائتمان والاستثمارات التي قوبلت بشكل جزئي بزيادة في المصاريف العمومية ومصاريف الإيجارات والمباني.