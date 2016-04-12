ارتفاع أرباح بنك "ساب" 2.4% إلى 1.14 مليار ريال

أظهرت النتائج المالية الفصلية للربع الأول من العام الحالي، للبنك السعودي البريطاني "ساب" ارتفاعا بنسبة 2.4% إلى 1.14 مليار ريال مقارنة مع 1.11 في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجع البنك السعودي البريطاني، زيادة صافي الدخل في الربع الأول 2016 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6% ويعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة وأرباح تحويل العملات الأجنبية قابله انخفاض في مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.6%، ويعود ذلك إلى الارتفاع في مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية في حين انخفضت الرواتب وما في حكمها.

وبالمقارنة مع بين الربع الأول 2016 والربع السابق له، يوضح البنك أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.9% كنتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الأتعاب والعمولات، ودخل المتاجرة ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مخصص خسائر الائتمان.