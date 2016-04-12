3 بنوك تقدم تسهيلات بـ270 مليون دولار لـ"دبي باركس"

حصلت دبي باركس آند ريزورتس على مبلغ 993 مليون درهم بما يعادل 270 مليون دولار أميركي كتسهيلات بنكية لتمويل مشروع إضافة العلامة التجارية "سيكس فلاجز" لمحفظة دبي باركس آند ريزوترس، حيث كانت الشركة قد أعلنت في 28 مارس الماضي عن سعيها لرفع رأسمالها بما قيمته 2.67 مليار درهم لتمويل مشروع إنشاء منتزه "سيكس فلاجز دبي" عبر خطط تمويلية تشمل التسهيلات البنكية وطرح الأسهم الجديدة للاكتتاب.

يذكر أن التسهيلات البنكية التي أمنتها دبي باركس تشكل حوالي 37% من إجمالي مبلغ التمويل المقترح إضافة لقيمة زيادة رأس المال، حيث سيصوت المساهمون في الشركة على مقترح الموافقة على قرار خاص لطرح أسهم جديدة للاكتتاب بمجموع 1.68 مليار درهم، والتي تشكل بقية مبلغ زيادة رأس المال المقترح والمقرر مناقشته خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في 18 أبريل الجاري، بحسب "البيان" الإماراتية.

وقد أمنت دبي باركس مبلغ الـ993 مليون درهم من خلال تسهيلات بنكية مشتركة من 3 بنوك وطنية هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي.