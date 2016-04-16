27 مليار ريال مستحقات بنوك السعودية من مصارف أجنبية

ارتفعت المبالغ المستحقة للمصارف السعودية على نظيرتها الأجنبية بنسبة 66 في المئة خلال عام، حيث بلغت 74.1 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقابل 44.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 29.5 مليار ريال، بصافي مستحقات للمصارف السعودية على الأجنبية نحو 27.3 مليار ريال.

وسجلت المبالغ المستحقة للمصارف السعودية على نظيرتها الأجنبية، أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2007، عندما بلغت 83.1 مليار ريال بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبحسب المبالغ المستحقة للمصارف السعودية على الأجنبية، والمستحقة عليها للمصارف الأجنبية، يبلغ صافي مستحقات المصارف السعودية على الأجنبية نحو 27.3 مليار ريال "الفرق بين المستحق لها والمستحق عليها".

على الجانب الآخر، ارتفعت المبالغ المستحقة للمصارف الأجنبية على نظيرتها المحلية بنسبة 3 في المئة خلال عام، حيث بلغت 46.8 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقابل 45.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 1.5 مليار ريال.

وسجلت المبالغ المستحقة للمصارف الأجنبية على نظيرتها المحلية، أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية شهر يوليو 2008، عندما بلغت 85.5 مليار ريال.

تطور شهري

وعلى أساس شهري، تراجعت المبالغ المستحقة للمصارف السعودية على نظيرتها الأجنبية بنسبة 5 في المئة خلال شهر، حيث بلغت 74.1 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقابل 78 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، بتراجع قيمته نحو أربعة مليارات ريال.

كما تراجعت المبالغ المستحقة للمصارف الأجنبية على نظيرتها المحلية بنسبة 10 في المئة خلال شهر، حيث بلغت 46.8 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقابل 46.8 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، بتراجع قيمته 1.5 مليار ريال.

وعن التطور السنوي لصافي مستحقات المصارف السعودية على الأجنبية والعكس "الفرق بينهما" خلال 23 عاما "من عام 1993 حتى عام 2015"، كان الصافي لمصلحة المصارف السعودية في 12 عاما، مقابل تسجيله صافي مستحقات لمصلحة المصارف الأجنبية 11 عاما.