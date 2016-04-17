مصرف عجمان يرفع رأس المال لـ2.1 مليار درهم

أعلن مصرف عجمان عن زيادة رأس المال المصرح به إلى 2.1 مليار درهم، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، حيث صادق أعضاء الجمعية العمومية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبإجماع أعضاء المجلس على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف.

كما صادقت الجمعية العمومية السنوية على العديد من القرارات المهمة، من بينها تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وميزانية المصرف، المركز المالي وإبراء الذمة المالية، وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والمصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 7% من رأسمال المصرف، وتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "تمهيداً للتوسع في تنفيذ الخطط المستقبلية، وبعد موافقة الجمعية العمومية، فقد تم إقرار زيادة رأس المال المصرح به ليصبح 2,1 مليار درهم، وزيادة رأس المال المدفوع من 1,050 مليار درهم ليصبح 1,550 مليار درهم، وذلك بناءً على مقترح مجلس الإدارة على أن تكون علاوة الإصدار بواقع 35 فلساً عن كل سهم مع الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة".