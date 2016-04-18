السعودية: 15 مليار حجم قروض البنوك للشركات الصغيرة

تجاوز إجمالي القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق برنامج "كفالة" في العام المالي 2006م وحتى نهاية الربع الأول للعام المالي 2016، 15087 مليون ريال تمت عبر 15,594 كفالة استفادت منها 7570 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 7471 مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 15087 مليون ريال.

وتبذل الدولة جهداً كبيراً للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة نسبة التوطين.

ويعد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التنموية الناجحة في مجال دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، والذي أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في توفير التمويل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يكفل البرنامج 80% من قيمة التمويل الممنوح من البنوك المتعاونة مع البرنامج بهدف تقليل درجة المخاطر التي تتعرض لها الجهات التمويلية ولتشجيعها على تمويل هذه النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية.

وأوضح مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك في تصريح صحافي أن إدارة البرنامج نجحت خلال الربع الأول من العام المالي2016 في توفير التمويل لنحو 348 منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل 323 منشأة خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 8%، وذلك بإصدار 695 كفالة مقابل 690 كفالة تم إصدارها خلال نفس الفترة من العام السابق، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 373 مليون ريال مقابل 353 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة 6%.