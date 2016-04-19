"الأهلي المصري" يمول 1734 مشروعاً صغيراً في شهرين

أعلن البنك الأهلي المصري، لأكبر بنك حكومي يعمل في السوق المصري، أنه تمكن من توفير تمويلات لنحو 1734 مشروعاً صغيراً خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح نائب رئيس البنك، محمود منتصر، أن البنك تمكن من تحقيق طفرة قوية في عدد المشروعات المستفيدة وفي قيم التسهيلات الممنوحة، حيث تمكن البنك من تمويل عدد 1734 مشروعا خلال شهري فبراير ومارس الماضي، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار جنيه.

وأشار منتصر إلى أن 75% من العملاء حصلوا على القروض بغرض التوسع في مشروعات قائمة، وأن 25% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف أن البنك تمكن من جذب معاملات لعدد 1251عميلا جديداً بما يمثل 72% من إجمالي المشروعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً خلال هذين الشهرين، الأمر الذي يعني ضم شرائح جديدة لم تتعامل مع البنوك من قبل بما يحقق مبدأ الشمول المالي.

وأوضح أن إجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت نحو 680 مليون جنيه بما يمثل 64% من إجمالي التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة بلغت 888 مليون جنيه في حين ضخ نحو 173 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.

وقال إن محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر كان لها النصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جداً، حيث استأثرت وحدها بنسبة 39% من عدد العملاء و27% من قيمة التمويلات، تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 24% في العدد و22% في القيمة، ثم محافظات القناة بنسبة 13% في العدد و9% في القيمة.