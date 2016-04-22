171 مليار دولار ديون معدومة للبنوك الآسيوية

أظهر تحليل لبيانات رويترز أن حجم الديون المعدومة في البنوك الآسيوية قفز إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية وأن الاتجاه سيزداد سوءا على الأرجح في الوقت الذي تصارع فيه اقتصادات المنطقة في مواجهة التباطؤ في الصين وتقلب أسعار النفط والسلع الأولية.

وأظهر مسح للبنوك أن إجمالي القروض المعدومة التي تراكمت لدى 74 بنكا من كبار البنوك الآسيوية المدرجة في البورصة مع استثناء البنوك الهندية واليابانية بلغ أعلى مستوى منذ عام 2008 بنهاية 2015 عند 171 مليار دولار. وقفز حجم القروض المتعثرة بنسبة 28% على أساس سنوي بما يعادل تقريبا مثلي حجم النمو في 2013.

ولم يشمل المسح البنوك الهندية واليابانية نظرا لأن السنة المالية بهما تنتهي في مارس.

وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع محللون أن يستمر التراجع في جودة أصول البنوك الآسيوية في الوقت الذي بدأ فيه نشر نتائج الأرباح الفصلية لتلك البنوك وهو ما سيفرض عليهم إجراء بعض عمليات الشطب التي ستؤثر على الأرباح وتخفض التقييمات.

وقال محللون ومصرفيون إن البنوك المركزية الآسيوية خفضت أسعار الفائدة لضمان وفرة السيولة لكن النمو الاقتصادي المتذبذب وضعف الطلب على الصادرات سيؤديان على الأرجح إلى المزيد من حالات التعثر في سداد القروض في المدى القريب.

وأظهر المسح أن متوسط نسبة الديون المعدومة إلى حجم الائتمان الإجمالي في 29 مصرفا آسيويا توافرت بياناتهم استقر عند 1.9 بالمئة العام الماضي وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 مقابل 2.5 % في 2008.