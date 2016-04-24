"فيتش" تثبت التصنيف الدولي لـ"قطر الإسلامي" عند "A+"

قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف بنك قطر الإسلامي (المصرف) الائتماني طويل الأجل عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القدرة الاستمرارية Viability Rating للمصرف عند "bbb".

ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالبنوك الأخرى. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف، وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية.

وأصبحت تصنيفات وكالة "فيتش" للمصرف كالتالي: تصنيف ائتماني قصير الأجل عند F1، وتأكيد تصنيف الدعم عند الدرجة 1، وتصنيف الدعم الحكومي عند A+، وتثبيت تصنيف برنامج المصرف لإصدار الصكوك عند A+، وتصنيف شهادات الائتمان غير المضمونة عند A+.