الودائع الزمنية تفوق 412 مليار ريال في بنوك السعودية

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع ودائع البنوك لدى ساما خلال مارس الماضي بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى نحو 96 مليار ريال.

لكن في النظام المصرفي ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 7% في مارس على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 412 مليار ريال .

كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة تسعة في المئة إلى 1.42 تريليون ريال، ما يعكس نمو حركة الإقراض في المملكة.

وشهدت بيانات شهر مارس نمو مطلوبات المصارف من الحكومة السعودية بنسبة 22% إلى 120.6 مليار ريال مقارنة مع شهر فبراير من العام الحالي.