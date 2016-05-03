أستراليا تخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى عند 1.75%

خفض بنك أستراليا المركزي أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.75% وهو أول تخفيض في عام، حيث يسعى البنك لكبح ارتفاع العملة وحماية اقتصاد البلاد من الانكماش الذي يزحف نحوه.

وأدى تخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة بواقع 0.25 نقطة إلى تراجع الدولار المحلي بأكثر من سنت أميركي إلى 0.7567 دولار أميركي في الوقت الذي تراهن فيه الأسواق على أنه من المرجح الآن اتخاذ خطوة أخرى بتخفيض سعر الفائدة إلى 1.5%.

وارتفعت أسهم القطاع المصرفي بفعل التوقعات بزيادة الطلب على الرهن العقاري، ما أدى إلى صعود المؤشر القياسي للقطاع 1.8%.

يذكر أن التكهنات باحتمال تخفيض سعر الفائدة برزت الأسبوع الماضي عندما أظهرت بيانات حكومية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام.