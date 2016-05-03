تراجع أرباح HSBC الفصلية 18% إلى 4.3 مليار دولار

تراجعت أرباح بنك HSBC بـ 18% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إلى 4 مليارات و300 مليون دولار.



وأشار بيان HSBC إلى أن التقلبات الحادة للأسواق في شهري يناير وفبراير، خاصة الأسواق الآسيوية أثرت على أداء القطاع المصرفي.



وتراجعت إيرادات البنك بـ 4% في الربع الأول إلى 14 مليار دولار، خاصة إيرادات تداولات الأسهم وإدارة الثروات.