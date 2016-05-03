عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

تراجع أرباح HSBC الفصلية 18% إلى 4.3 مليار دولار

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

تراجعت أرباح بنك HSBC بـ 18% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إلى 4 مليارات و300 مليون دولار.

وأشار بيان HSBC إلى أن التقلبات الحادة للأسواق في شهري يناير وفبراير، خاصة الأسواق الآسيوية أثرت على أداء القطاع المصرفي.

وتراجعت إيرادات البنك بـ 4% في الربع الأول إلى 14 مليار دولار، خاصة إيرادات تداولات الأسهم وإدارة الثروات.

كلمات دالّة

#hsbc, #بريطانيا, #بنك, #تراجع, #أرباح, #الربع الأول, #2016

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر