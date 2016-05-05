"هيرميس" تعتزم مضاعفة الأصول في الطاقة المتجددة

قال رئيس مشروعات البنية التحتية في قطاع الاستثمار المباشر في المجموعة المالية "هيرميس" بكر عبدالوهاب، إن المجموعة تسعى لزيادة الاستثمارات التي تديرها في مجال الطاقة المتجددة من 730 مليون يورو حالياً إلى ما بين 1.5 مليار وملياري يورو حتى عام 2018.

وأوضح عبدالوهاب في تصريح لـ"رويترز" أن هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، تعتزم إدارة استثمارات في هذا القطاع في مصر خلال العامين المقبلين، علماً أن نشاط هيرميس في قطاع الطاقة المتجددة يتركز حاليا في أوروبا.

تصريحات عبدالوهاب جاءت على أثر إعلان هيرميس أن شركة فورتكس المتخصصة في الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة والتي تديرها هيرميس، أبرمت اتفاقا للاستحواذ على مشروعات طاقة رياح في أوروبا بقيمة 550 مليون يورو.

وأشار عبدالوهاب إلى أن "الطاقة الإنتاجية للشركات التي استثمرنا فيها في أوروبا تبلغ 1000 ميغاوات، وحصتنا منها حوالي 460 ميغاوات وتنتج نحو 2.4 تيراوات ساعة سنويا".

واستحوذ صندوق استثمار فورتكس المتخصص في الطاقة المتجددة على 49 % من شركة فرنسية متخصصة في طاقة الرياح في 2014 بنحو 208 ملايين دولار، كما استحوذ خلال الأيام القليلة الماضية على 49% من شركة إسبانية متخصصة في طاقة الرياح مقابل حوالي 550 مليون يورو.

وأضاف عبدالوهاب أن بنوكا أوروبية قامت بتمويل 60% من الصفقة الإسبانية تسدد على 13 عاما وبتمويل 50% من الصفقة الفرنسية تسدد بين 10 سنوات و13 سنة.