المحافظ الجديد:الاستقرار المالي أهم أولويات مؤسسة النقد

أكد المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي "أحمد الخليفي" أن أولويات "ساما" هي الحفاظ على الاستقرار المالي والادخار وتطوير الكوادر البشرية، وذلك لدعم المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030.

جاء ذلك ضمن تصريحات الخليفي لصحيفة "الشرق الأوسط" وكانت مؤسسة النقد السعودي قد أكدت مواصلة سياستها باستمرار ربط الريال السعودي بالدولار، مدعوماً بأدوات السياسة النقدية التي تتضمن احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضاف الخليفي أن التذبذبات التي حدثت في سوق العقود الآجلة للريال مقابل الدولار ناتجة عن تكهنات ومعلومات غير صحيحة لدى بعض المتعاملين في الأسواق عن الوضع الاقتصادي السعودي.