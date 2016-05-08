مخصصات الديون تضغط على أرباح مصارف في أبوظبي

سجلت ثلاثة مصارف في أبو ظبي تراجعاً في أرباحها الإجمالية للربع الأول من 2016، تحت ضغط ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة، حيث فاق تراجع الأرباح التوقعات، ما انعكس على مستويات أسعار أسهم هذه المصارف في بورصة أبوظبي، وبالتالي على مؤشر السوق.

ووفق ما ورد في جريدة الحياة، تراجعت الأرباح الصافية لـ "بنك أبو ظبي الوطني" و"بنك أبو ظبي التجاري" و"بنك الخليج الأول" 11% و18 % و6 %على التوالي، ليكون متوسط تراجع أرباح المصارف الثلاثة 12% من نحو 4.035 بليون درهم في الربع الأول من 2015، إلى 3.622 بليون درهم.

وأعلن "بنك أبوظبي الوطني" أن أرباحه الصافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.271 بليون درهم، بانخفاض بنسبة 11% عـــن الربع الأول من العــام الماضي، إثر الانخفاض في أرباح الاستثمار والزيادة في المخصصات يقابلها نمو الأعمال الاستراتيجية وزيادة صافي إيرادات الفوائد.

وأصدر المصرف بياناً أوضح فيه أن قيمة القروض بلغت 200 بليون درهم، بانخفاض 3% المئة عن الربع الأخير من 2015، في حين أنها كانت مساوية للربع الأول من العام السابق.

في حين كشف "بنك أبوظبي التجاري" أن أرباحه الصافية في الربع الأول من 2016 بلغت 1.021 بليون درهم، وكان ذلك نتيجة انخفاض الدخل من العمليات بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وتراجع صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي 4% عما كان عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي، نتيجة لزيادة كلفة الأموال. وحقق صافي الدخل من عمليات الصيرفة الإسلامية البالغ 150 مليون درهم نمواً بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

من جهة أخرى حقق "بنك الخليج الأول" أرباحاً بقيمة 1.33 بليون درهم خلال الربع الأول من عام 2016، مقــارنة بـ1.42 بليون درهم المحققة خلال الفترة ذاتها من 2015، وبلـــغ العائد على السهم 0.29 درهم مقارنة بـ0.31 خلال الربع الأول من العام الماضي.