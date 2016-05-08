"الأهلي" الأول بإفريقيا في تمويل المشروعات الصغيرة

منحت "Banker Africa" التابعة لمؤسسة "CPI FINANCIAL" العالمية، البنك الأهلي المصري جائزة أفضل بنك في منطقة شمال إفريقيا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015.

وهي الجائزة التي تقدم لأفضل البنوك في الدول التي يشملها التقييم استنادا لحجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنوع الأنشطة الممولة ومعدل نموها ونسب التعثر وعدد العملاء، حيث أسفر هذا التقييم عن تميز مؤشرات البنك الأهلي في هذا المجال نظرا لتعدى حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك لمبلغ 18 مليار جنيه في نهاية عام 2015 استفاد منها أكثر من 42 ألف مشروع تغطي كافة القطاعات والأنشطة وتعد تلك الجائزة من الجوائز التي تحرص البنوك على الحصول عليها باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، محمود منتصر، إن وصول البنك إلى هذه المرتبة المتميزة بين البنوك المصرية وبنوك منطقة شمال افريقيا يعكس مدى اهتمام البنك بهذه المشروعات وقيامة بتوظيف كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة العملاء وتوفير أحدث النظم الآلية والموارد البشرية والمالية، لأداء الخدمة من خلال فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وهو الامر الذى تؤكده معدلات نمو المحفظة التي تضاعفت اكثر من خمس مرات منذ عام 2010.

وأوضح أن المصرف يولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً والتي تتيح التمويل بسعر عائد 5% بسيط متناقص وبنسب تمويل تصل الى 90% وبآجال سداد تمتد الى 7 سنوات حيث نجح البنك منذ اطلاق تلك المبادرة وحتى نهاية شهر ابريل 2016 في تمويل عدد 2650 مشروع بنحو 1.4 مليار جنيه.

كما يولي البنك اهتماما بالغا بتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات المتوسطة في المجالات الصناعية والزراعية التي تتيح تمويل تلك المشروعات بسعر عائد 7% متناقص وبنسب تمويل تصل الى 85% وبآجال سداد تمتد الى 10سنوات ، وبادر البنك الأهلي بوضع منهجية حديثة لتبسيط كافة الإجراءات لتمويل هذه المشروعات اعتمادا على فريق عمل محترف من المسوقين يقترب عددهم من الألف مسوق ويعمل البنك على زيادة عددهم الى 1500 مسوق خلال العام الحالي.

وقال إن مصرفه شارك في مبادرة "مشروعك" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي توفر حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية، حيث بلغت محفظة التمويل في إطار هذه المبادرة نحو 242 مليون جنيه تم توجيهها لعدد 1536 مشروع، كما شارك البنك أيضا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في مشروع "جمعيتي" وذلك بالإضافة الى مشاركته المستمرة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي أسفرت عن توقيع عدد 112 عقد بإجمالي تمويلات بلغت نحو 11.2 مليار جنية استفاد منها أكثر من 154 ألف مشروع صغير.