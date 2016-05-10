اليونان تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن مدفوعات القروض

قال وزير المالية اليوناني إيوكليد تساكالوتوس بعد اجتماع غير عادي لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، إن أثينا توصلت إلى اتفاق مع مقرضيها من منطقة العملة الموحدة سيمهد لصرف مدفوعات الإنقاذ، وقد يشمل خطوات للإعفاء من الديون.

وأضاف تساكالوتوس في مؤتمر صحافي: "تم الاتفاق على إجراءات الميزانية والإصلاحات الهيكلية التي تختتم بها المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ اليونان"، مشيرا إلى أن مدفوعات المقرضين ستجري بعد أن يعتمد برلمان اليونان الإصلاحات في إطار برنامج الإنقاذ الذي تم الاتفاق عليه مع المقرضين في يوليو الماضي.

وقال إنه "على ثقة بأنه بحلول الاجتماع القادم لوزراء مالية منطقة اليورو في 24 مايو، سيكون هناك اتفاق على إجراءات لإعفاء اليونان من الديون وتدابير طارئة ستأخذها أثينا إذا لم تحقق الأهداف المالية المتفق عليها بحلول 2018".