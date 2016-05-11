أرباح الأهلي المصري تقفز لـ 9 مليارات جنيه في 6 أشهر

أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2015/2016، محققاً أرباحا تقترب من نحو 9 مليارات جنيه.

وتمكن البنك وفقاً لنتائج أعماله التي أعلنها اليوم، من تحقيق نحو 83% نموا في صافي الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 8.9 مليار جنيه ونحو 5.8 مليار جنيه أرباح بعد الضرائب، مدعوماً بـ 60% نمو في صافي الدخل من العائد ليصل إلى 10.6 مليار جنيه و66% نموا في صافي الأتعاب والعمولات لتصل إلى 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2015.

كما وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 33.5 مليار جنيه، وارتفع المركز المالي للبنك بنحو 79.8 مليار جنيه ليصل إلى 599.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 519.6 مليار جنيه في يونيو 2015 بزيادة بلغت نسبتها نحو 15.3%.

وبلغ إجمالي القروض نحو 177.3 مليار جنيه في ديسمبر 2015 بمعدل نمو بلغت نسبته 14% عن يونيو 2015، حيث استحوذ البنك الأهلي المصري على 30% من حجم النمو في السوق المصرفي، مدعوماً بنحو 16% نمواً في محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 19.2 مليار جنيه في ديسمبر 2015 متضمناً 2.7 مليار جنيه قروض للمشروعات متناهية الصغر لعدد 37268 عميل، بالإضافة إلى 17% نمواً في محفظة قروض التجزئة المصرفية لتصل إلى 36.9 مليار جنيه في ديسمبر 2015.

كما نمت الودائع بنحو47 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 لتصل إلى 494.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 447.7 مليار جنيه في يونيو 2015 بنسبة زيادة تقدر بنحو 10.5%، مستحوذاً بذلك على نحو 27% من حجم النمو في السوق المصرفي.

من ناحية أخرى فقد ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك إلى نحو 2460 ماكينة في ديسمبر 2015 مقابل نحو 2150 ماكينة في يونيو من العام الماضي بزيادة نحو 310 ماكينات ومعدل زيادة يتجاوز نحو 14.4%.

بالإضافة الى زيادة عدد ماكينات الـ POS بأكثر من 1780 ماكينة لتصل إلى 15261 ماكينة في ديسمبر 2015 وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب افتتاح عدد 12 فرعا جديدا ليقدم البنك الأهلي المصري جميع الخدمات المصرفية من خلال نحو 351 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.