مصادر: خروج 3 تنفيذيين كبار من بنك "الخليج الأول"

قالت مصادر لرويترز إن رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات والأعمال الدولية في "بنك الخليج الأول"، و"مدير مبيعات الأسواق العالمية" قد غادرا أكبر بنوك أبوظبي من حيث القيمة السوقية.

وبهذا ينضم الاثنان إلى "رئيس الخزانة" في البنك والذي أكدت مصادر استقالته أمس.

يذكر أن "بنك الخليج الأول" كان قد ألغى نحو 100 وظيفة في نوفمبر، وقالت مصادر لرويترز في ذلك الوقت إن التسريحات شملت مسؤولي الأنشطة المصرفية التجارية والاستثمارية.

والملفت أن الخليج الأول أصدر بيانا قبل قليل أكد فيه استقالة سايمون بيني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات والأعمال، لكنه لم يذكر أي شيء عن المسؤولين الآخرين.