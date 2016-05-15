محافظ بنك إنجلترا: التحذير من ترك الاتحاد ليس تجاوزا

نفى مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي اليوم الأحد أن يكون قد عرض استقلالية البنك المركزي للشبهات عندما حذر من التكاليف قصيرة الأجل لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تعرضه لانتقادات من مؤيدي الانسحاب.



كان بنك إنجلترا قال الأسبوع الماضي إن بريطانيا تواجه مخاطر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والركود، إذا صوت الناخبون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو، مما أثار انتقادات بأن البنك منحاز وأنه يزعزع استقرار الأسواق.



وقال كارني في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية اليوم إنه لم يتجاوز صلاحياته "على الإطلاق" وإنه سيكون قد خذل الرأي العام البريطاني إذا لم يحذر من المخاطر قبل وقوعها.