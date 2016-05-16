HSBC يلغي اليوم 850 وظيفة في بريطانيا

يبدأ بنك "اتش.اس.بي.سي" أكبر بنك أوروبي، اليوم الإثنين، تسريح 850 من العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات في بريطانيا، وهي أول شريحة كبيرة من عمليات تسريح عاملين في إطار خطة إعادة هيكلة ستفضي لإلغاء ثمانية آلاف وظيفة في بريطانيا بحلول نهاية العام المقبل.



وقالت مصادر طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بمناقشة الخطة علنا إن "معظم العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم جرى إبلاغهم اليوم".



وأضافت المصادر أن هؤلاء الموظفين يعملون في لندن وشيفلد وليدز وبرمنغهام، وأن جميع الوظائف ستلغى بنهاية العام الجاري، فيما امتنع بنك "اتش.اس.بي.سي" عن التعقيب.



وفي العام الماضي، كشف البنك النقاب عن خطة إعادة هيكلة ترمي لتقليص شبكة أنشطته العالمية الضخمة من خلال وقف الأنشطة التي تسجل أداء دون المتوسط، لتحسين الأرباح التي تضررت بسبب غرامات وانخفاض أسعار الفائدة والتكلفة الباهظة للإلتزام باللوائح.



وفي نهاية المطاف، سيجري إلغاء وظيفة من كل خمس وظائف حول العالم، بينما سيتم إلغاء نحو سُدس الوظائف في بريطانيا.