مركز دبي المالي العالمي يعلن تدشين بنك فلسطين

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى البنوك الفلسطينية، أعلن بنك فلسطين عن إطلاق خدمات مالية واستشارية واستثمارية للفلسطينيين المغتربين في منطقة الخليج العربي، وذلك خلال افتتاح وتدشين أول مكتب تمثيلي له خارج فلسطين في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له. وتعد هذه الخطوة بادرة مهمة على صعيد تطور البنوك الوطنية وتوسعها بالعمل خارج فلسطين لأول مرة في تاريخها، لتساهم بشكل كبير في عملية الترويج للخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك والقطاع المصرفي الفلسطيني ويكون نافذة جاذبة لفلسطيني الشتات ورافداً اقتصادياً للتواصل مع فلسطينيي العالم.

وجرى الإعلان عن هذا الافتتاح الجديد وبدء العمل فيه خلال حفل أقامه البنك في فندق جميرا بيتش تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين هاشم الشوا، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين من تشيلي، وماليزيا، أمريكا وأوروبا وفلسطين والإمارات ودول الخليج العربي، بالإضافة الى حشد من الصحفيين والاعلاميين.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم : "يسعدنا أن يقع اختيار بنك فلسطين على مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي لتأسيس أول مكتب تمثيلي لعملياته الدولية. إن هذه الخطوة تمثل شهادة أخرى على المكانة المرموقة التي تحظى بها دبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة ومثالية للشركات والمؤسسات الراغبة في إطلاق عملياتها بالمنطقة".

وأضاف: "إن مركز دبي المالي العالمي ملتزم بتمكين عملائه ومساعدتهم على تطوير أعمالهم وتعزيز انتشار عملياتهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تماشياً مع استراتيجية النمو لعام 2024. ونحن واثقون بأن البنك سيستفيد من الشبكة الواسعة والمتنوعة التي يحتضنها المركز من مؤسسات مصرفية ومالية عالمية، ما سيشكل دعماً كبيراً لمساعي البنك إلى التوسع بأعماله دولياً".

من ناحيته، عبر هاشم الشوا، عن سعادته وفخره لافتتاح أول مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي والذي يسجل أول حضور لبنك فلسطين خارج الوطن، وأول مؤسسة وشركة فلسطينية تتواجد في مركز دبي المالي العالمي، إذ وصف هذا الإنجاز الكبير بأنه الأبرز من نوعه منذ تأسيس البنك في العام 1960.وأشار الشوا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الدعم الذي حظي به البنك من جانب الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد ومختلف المؤسسات الفلسطينية من جهة، ومن الأشقاء في حكومة دبي، ومؤسساتها الحكومية بدءاً من مركز دبي المالي العالمي، مروراً بسلطة دبي للخدمات المالية، وانتهاءً بمساهمي البنك وعملائه وشركائه وموظفيه. كما أضاف بأن البنك يشعر بالفخر لأنه أصبح جزءاً من المجتمع المالي العالمي، وواحداً من المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي، مضيفاً الى أن هذا التواجد هو شهادة نعتز بها لأنه يكرس متانة النظام المالي الفلسطيني وجهازه المصرفي وقوة النظام الذي يعمل من خلاله بنك فلسطين، ليحوز البنك بذلك على ثقة غالية ويصبح جزءاً من مكتب يخدم الملايين في منطقة الخليج العربي.

وقال الشوا إن المكتب التمثيلي الجديد في دولة الإمارات سيقوم بمهمة الترويج للخدمات المصرفية لبنك فلسطين، والمساهمة في عرض الفرص الاستثمارية واستقطاب استثمارات جديدة الى فلسطين. كما سيشكل جسر التواصل الاقتصادي ما بين المغتربين الفلسطينيين في دولة الإمارات والذين يبلغ تعدادهم حوالي ربع مليون فلسطيني مع وطنهم الأم، مستهدفاً بعد ذلك وفي مراحل متقدمة عدداً كبيراً من الفلسطينيين العاملين في منطقة الخليج العربي والاستفادة من خلاصة خبراتهم وإمكانياتهم المادية والعلمية.

الى ذلك، أعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، عن فخره بافتتاح المكتب التمثيلي لبنك فلسطين في دبي، والذي يعتبر نقلة نوعية في عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني، ويعزز من مكانة فلسطين عربياً ودولياً. وقال في هذا الصدد: "إن توسعة عمليات البنوك الفلسطينية خارج فلسطين يعتبر تطوراً استراتيجياً وسيساهم في اجتذاب الاستثمارات إلى البلاد".

وسلط المحافظ الضوء على منجزات سلطة النقد الفلسطينية ونجاحها في التعامل مع مختلف التحديات وفي زيادة الثقة بالنظام المصرفي الفلسطيني، منوهاً بأن إجمالي ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية خلال الربع الأول من العام 2016 تجاوز 10.6 مليار دولار، كما وصل إجمالي الأصول إلى 12.4 مليار دولار. واختتم محافظ سلطة النقد الفلسطينية كلمته بتهنئة بنك فلسطين على نجاحاته ومواصلة مسيرة النمو، إذ يشكل إجمالي أصول البنك 25% من أصول الجهاز المصرفي، وتشكل ودائعه 23% من إجمالي ودائع العملاء في فلسطين.



