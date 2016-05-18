أسعار الفائدة الأميركية قد ترفع مرتين أو ثلاثاً في 2016

قال مسؤولان في الفيدرالي الأميركي إن هناك إمكانية لرفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام.

ومن بين الأسباب التي قد تعطي الفيدرالي الأميركي مبرراً لرفع الأسعار، تسجيل أسعار المستهلكين في أبريل الماضي أكبر زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع ارتفاع أسعار البنزين والإيجارات، الأمر الذي يشير إلى زيادة مطردة في معدل التضخم.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين ارتفع بـ 0.4% الشهر الماضي، مسجلاً أكبر صعود له منذ فبراير 2013.

ومن جهة أخرى، ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة الشهر الماضي بدعم من الارتفاع القوي في الإنتاج الذي حققته شركات صناعة الآلات والسيارات.

وأشار الفيدرالي إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.3%، كما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي 0.7%، بينما انخفض إنتاج قطاع التعدين الذي يعد مكوناً آخر للناتج الصناعي الإجمالي 2.3%.