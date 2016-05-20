صندوق النقد يمنح العراق قرضاً بـ 5,4 مليار دولار

توصل العراق أمس الخميس، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5,4 مليار دولار، قد يحض المانحين على الإفراج عن مساعدات مالية لهذا البلد الذي يمر بأزمة، بحسب بيان.

وأبرم العقد بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي في الأردن، إثر أسبوع من المباحثات، بحسب ما أفاد به صندوق النقد.

وجاء في البيان أنه "بموجب الاتفاق وشرط تصديق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يمكن للعراق الانتفاع بقرض بقيمة 5,4 مليار دولار".

وقال كريستيان جوس رئيس بعثة الصندوق في العراق إن "العراق تأثر بشدة بالنزاع، مع التنظيمات المتطرفة وتراجع أسعار النفط".

وأضاف في بيان أنه "للاستجابة للحاجات العاجلة لميزان الدفوعات فإن السلطات العراقية وأعضاء صندوق النقد اتفقوا على برنامج مالي واقتصادي يمتد لثلاث سنوات، ما سيتيح ملاءمة النفقات مع أسعار النفط الأدنى وتأمين الدين".

ويمكن أن يبدأ دفع أقساط القرض في يونيو أو يوليو، بحسب مسؤول صندوق النقد. ومن شأن هذا الإعلان أن يحسن تصنيف العراق الائتماني وأن يشجع المانحين على تمويلات مستقبلية.