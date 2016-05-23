الأهلي السعودي: 53% حصتنا بتمويل المشاريع الصغيرة

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، منصور الميمان، أن مشاركة البنك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أتاحت فرصة للاطلاع على التجارب المختلفة في الاقتصاد والتنمية، وبالتالي توظيف كل ذلك نحو المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية المملكة ورؤيتها المستقبلية 2030.

واستعرض الميمان تجربة البنك الأهلي الناجحة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، كونه تصدّر جميع البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان أكبر الممولين في برنامج "كفالة" بحصّة سوقية تقدر بـ53%، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة التي أتت متماشية مع استراتيجية المملكة ورؤيتها المستقبلية 2030 واعتبرتها الرؤية واحدةً من أهم أهدافها.

كما بحث رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي مجالات التعاون والعمل المشترك بين البنك ومؤسسة تنمية القطاع الخاص (إحدى المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي)، وكذلك مجالات التعاون والاستثمار مع البنوك الإندونيسية. واستمرت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الإندونسية جاكرتا عِدّة أيام خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري.

وأشار منصور الميمان إلى أن المشاركة في هذه الاجتماعات أتت استجابةً لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030 والدور الذي يُمكن للبنك أن يقوم به في هذا المجال، عن طريق تسهيل الإجراءات المالية للحجاج والمعتمرين لاسيما القادمين من اندونيسيا -أكبر بلد إسلامي- إضافة إلى بحث آليات مناسبة للتعاون المشترك مع البنوك الإندونيسية وبحث سُبُل الاستثمار والعديد من الامتيازات الاقتصادية وفُرص الاستثمار.